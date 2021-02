Ad Agrigento anche nella spiaggia della Misita, tra il fiume Naro e Punta Bianca, si nota un evidente arretramento del profilo della costa, causato dal grave fenomeno chiamato “erosione costiera”.

Le cause sono molteplici, alcune di natura generale: come le mutazioni climatiche, che portano all’innalzamento dei mari o la riduzione dell’apporto delle sabbie attraverso i fiumi cementificati.

A tutto ciò si aggiungono le cause locali, come l’alterazione delle correnti marine, provocate dalle opere in mare.

Quindi dopo il Caos, Zingarello e Drasy, ora anche la Misita è stata aggredita dall’erosione!

E’ necessario che la nuova Amministrazione comunale solleciti il Governo regionale ad affrontare questo grave problema, altrimenti tra qualche anno ci ritroveremo senza alcuna spiaggia fruibile.