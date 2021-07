Pubblicità

La CNA provinciale di Agrigento sul gradino più alto del podio nazionale. Il formale sigillo nella cerimonia di premiazione “CNA davanti a tutti” che è stata celebrata in un hotel di Roma. È stata premiata per lo straordinario risultato legato alle adesioni delle imprese. Grande gioia e soddisfazione esprimono il presidente provinciale, Francesco Di Natale, e il segretario Claudio Spoto, i quali hanno ritirato un riconoscimento di natura economica ma anche una targa e una pergamena. Condividiamo questo prestigioso traguardo con tutta la struttura amministrativa e con la classe dirigente imprenditoriale. I risultati si raggiungono solo se c’è gioco di squadra. Siamo orgogliosi di questo primato in ambito nazionale, che ci dà ulteriori stimoli a fare meglio e di più. A coordinare l’evento Armando Prunecchi, alla presenza della presidenza e della direzione nazionale e delle varie delegazioni CNA provenienti da tutta Italia. In prima fila il Segretario Generale, Sergio Silvestrini, e il presidente Daniele Vaccarino.