Pubblicità

Dopo il successo di domenica scorsa, la Cestistica Licata è riuscita a portare a casa la sua seconda vittoria nel girone di ritorno del campionato di promozione contro la Savio Ragusa, imponendosi per 68-31.

I gialloblu, nonostante l’assenza del miglior realizzatore della scorsa partita Luca Lanzerotti (fermato da un infortunio ma comunque presente alla partita per dar supporto ai suoi compagni), partono bene. Una tripla del n.96 di Ragusa rimette subito la partita in piedi però nelle 2 azioni successive, il playmaker sopracitato riprova la tripla e poi un jumper dalla media, in entrambe le circostanze Antonino Lombardo si fa valere con 2 belle stoppate. Offensivamente ci pensa Falanga a realizzare per la Cestistica, che sfrutta i suoi centimetri per dominare l’area avversaria e segnare ben 8 dei suoi 12 punti complessivi alla fine della prima frazione. A dar manforte è il velocista della squadra Cipriano (in campo dal primo minuto), il quale realizza 7 dei suoi 8 punti totali nel primo tempo. La capolista del girone mette un parziale di 10-6 e in uscita dal primo time-out sfrutta diverse situazioni in contropiede per allungare il vantaggio chiudendo il primo quarto con un +8. Il secondo periodo è dominio licatese, infatti, grazie ad una difesa compatta ed organizzata, la squadra di Coach Lanzerotti, recupera diversi possessi che poi riesce a trasformare in punti. Il protagonista di questa seconda frazione è ancora una volta Lombardo che dopo un buon inizio difensivo, alza l’asticella della produttività segnando 8 punti alla fine del primo tempo.

La sua serata continua egregiamente ma nella seconda metà di gara diventa decisivo in attacco con una pioggia di triple dall’arco dei 3 punti. Ciò permette alla squadra licatese di aumentare il distacco fino ad un 61-25 e mettere a referto un totale di 24 punti. Da segnalare anche il solito Ingenito in cabina di regia che dirige ottimamente l’attacco licatese con diversi assist (un paio di questi in no-look) e l’importante contributo di Gabriele De Caro in uscita dalla panchina, autore di 12 punti. Nell’ultimo periodo, entrambi i team abbassano la loro percentuale realizzativa, addirittura il punteggio rimane invariato per 4 minuti ma da lì in poi è un botta e risposta molto divertente. La Cestistica Licata gestisce il vantaggio e vince la sua quinta partita di fila. Il loro prossimo impegno sarà venerdì sul campo del Siaz Basket Piazza Armerina.

Tabellino: Lombardo 24, De Caro Gabriele 12, Falanga 12, Cipriano 7, Rabita Simone 6, Schembri 5, Ingenito 2, Rabita Flavio, Buscemi, De Caro Paolo, Grillo e Castiglione 0

Classifica aggiornata:

1) Cestistica Licata

2) A.S. DIL. Grottacalda

3) PL. DIL. Ideal Gela

4) C. Olimpia Domenico Savio ASD

Antonino Paradino