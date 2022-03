Pubblicità

Dopo aver chiuso la prima fase del campionato di promozione da capolista imbattuta, la Cestistica Licata inizia questa seconda parte della competizione con una vittoria contro l’Ideal Gela, trionfando al Pala Marconi per 52-45.

La partita non si apre nel migliore dei modi, le 2 squadre fanno molta fatica e i giocatori non riescono ad entrare in ritmo. Sono tanti i tiri sbagliati e molte le occasioni non concretizzate ma col passare dei minuti entrambi i team iniziano ad ingranare. I ritmi sono molto elevati ma a rimaner avanti nel punteggio è la squadra gialloblu guidata dal playmaker Lucas Ingenito, molto bravo a smistare assist per i compagni e crearsi degli importanti tiri dal palleggio come testimoniano i suoi 8 punti nel primo tempo (al termine della serata toccherà quota 15). Dopo 10 minuti intensi e combattuti, la squadra di coach Lanzerotti è avanti di 2.

Nella seconda frazione di gioco, emergono due dei pilastri del gioco gialloblu: difesa dell’area e grande circolazione di palla. I padroni di casa attaccano con la stessa produttività della prima frazione ma ciò che permette loro di aumentare il vantaggio è proprio la difesa del pitturato che lascia sì qualche tiro di troppo dal perimetro agli avversari ma che tutto sommato va bene per portarsi avanti toccando addirittura un +10. I gialloblu riescono a non far segnare gli ospiti per metà quarto ma concedono diversi tiri e a 5:15 dalla fine arriva la tripla del n.4 dell’Ideal che prepara la rimonta. Alla fine del secondo quarto il tabellone recita: Cestistica Licata 25 – Ideal Gela 20.

Nel secondo tempo, la squadra capolista allunga il distacco ma gli ospiti iniziano a difendere a zona, con 2 piccoli sul perimetro e 3 lunghi a proteggere l’area. Questa scelta li ripaga alla grande, infatti, riducono lo svantaggio a -2. Fortunatamente i giocatori licatesi riescono ad entrare in ritmo ed in particolare Falanga conduce la sua squadra con i suoi 17 punti,13 dei quali arrivati solo in questa seconda metà di gioco. La Cestistica mantiene ancora una volta un vantaggio di +5 nonostante un terzo quarto in perfetto equilibrio sul piano realizzativo.

All’interno del Pala Marconi il clima si fa sempre più teso, soprattutto quando Ingenito abbandona il campo a causa di una brutta botta al piede e gli avversari non indietreggiano nemmeno di un centimetro. La sensazione è che manchi un direttore d’orchestra in grado di gestire la manovra d’attacco gialloblu ma per fortuna Lucas riesce a tornare in campo, e insieme a Falanga, firmare gli 11 punti di parziale della Cestistica

Nell’ultimo minuto la partita è ancora ferma sul +5, Falanga trova il canestro del +7, allungando la disparità di 3 possessi. La squadra ospite ha ancora una speranza di rimonta ma spreca clamorosamente l’ultima azione della partita con un’infrazione di passi e così la Cestistica Licata porta a casa la sua settima vittoria di fila.

Tabellino: Falanga 17, Ingenito 15, Lombardo 9, Cipriano 8, G. De Caro 4, Filì 0, F. Rabita 0, S. Rabita 0, Grillo 0, Castiglione 0, Schembri 0, Buscemi 0

Classifica attuale:

1) A.S.D. Cestistica Licata

2) A.S.DIL. Grottacalda

3) POL.DIL. Ideal Gela

4) C. Olimpia Domenico Savio ASD

Antonino Paradino