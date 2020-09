Il Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino commenta con grande soddisfazione la decisione di Dolce&Gabbana di mettere in vetrina la scalinata della Cattedrale nel video di presentazione dei nuovi modelli.

Che quel 4 luglio 2019 entrasse nella storia di Palma di Montechiaro non c’erano dubbi. La sfilata di Dolce & Gabbana non è un evento soltanto, ma una vetrina internazionale che porta lustro alla città dove i due stilisti hanno deciso di presentare i loro nuovi modelli. Dopo avere reso famosa, ancora di più, Palma di Montechiaro, a distanza di un anno, ecco un regalo che i due hanno voluto rendere alla città del Gattopardo. Nel nuovo video pubblicitario, distribuito in tutti i cinque continenti, la vetrina è la splendida Chiesa Madre, uno dei siti più belli e straordinari della Sicilia e di Palma di Montechiaro. E chissa che questo spot non possa essere di buon auspicio, quasi un omaggio dei due stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana per la candidatura della Città guidata dal Sindaco Stefano Castellino a Capitale Italiana della Cultura 2022?!