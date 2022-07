Pubblicità

La pluricampionessa mondiale di Kickboxing Gloria Peritore per la quarta volta a Salerno: record di adesioni allo stage organizzato dall’Athletic Kickboxing di Salerno capitanata dal Maestro Franco Apicella e la Cintura Nera 2° Dan Rosanna Vassallo. Ospite

d’eccezione Manuele Raini, head coach della rinomata scuola romana Raini Clan.

Ben 104 le persone che durante le 3 ore di stage (seminario tecnico di kickboxing), sono accorse per incontrare quello che è ormai un punto di riferimento sportivo per gli appassionati di sport da combattimento a Salerno. Al suo fianco il suo allenatore Manuele Raini, ex fighter ed head coach di una delle scuole numero uno in italia in termini di professionismo, il Raini Clan.

“Ormai qui mi sento a casa. Il Maestro Franco Apicella fa un lavoro incredibile con i ragazzi: li trasforma, li migliora e tramite lo sport, insegna valori importanti come il rispetto e la disciplina, oltre che l’amore per sé stessi. Tutte le volte che incontro i ragazzi dell’Athletic Kickboxing mi ricordo perché amo questo sport: condivisione, coraggio e superare i propri limiti. Il mio obiettivo adesso è quello di allargare la collaborazione anche con il Comune di Salerno, proponendo una

collaborazione tra la loro scuola di kickboxing e la mia associazione antiviolenza: The Shadow Project. Con quest’ultima organizziamo eventi di sensibilizzazione e prevenzione in tutta Italia, anche nelle scuole. Il lavoro che fa il maestro Apicella insieme alla sua compagna e tecnico, Rosanna Vassallo, voglio che arrivi a quanti più giovani possibili, perché ho visto con i miei occhi, nei tre anni in cui sono andata per i seminari, il cambiamento in ragazzi e ragazze che avevano difficoltà a relazionarsi o dei blocchi emotivi e fisici. La kickboxing restituisce una seconda vita, una possibilità, se si è bravi a trasmetterne i valori”.

Queste le parole della campionessa a fine giornata.

Lo Stage che si è svolto Domenica 03 Luglio presso l’impianto Sportivo Brick01 ha raccolto, nonostante il caldo, numerose adesioni. Non si è trattato soltanto di un allenamento tecnico, ma

soprattutto di un progetto sociale, che comprende molti aspetti diversi con una finalità in comune: aiutare le persone attraverso lo sport. Ed è proprio questo l’intento, al di là della kickboxing, a cui

tiene di più il Maestro Franco Apicella, di rendere questa disciplina fruibile alla maggior parte dei ragazzi e non solo, ma a tutti coloro i quali vogliono avvicinarsi a questo sport. Per questo è in vista una forte collaborazione tra le due realtà, che non si fermano soltanto all’insegnamento tecnico di

questa disciplina. Il motto dell’Athletic Kickboxing è cio’ che meglio rappresenta questa giornata all’insegna dello sport: “Perseveranza, Autocontrollo e Spirito Indomito per essere un domani

potenti e giusti!”