Dopo il successo di pubblico dei primi due giorni, gli organizzatori hanno pensato di aprire la fiera anche la mattina e a pranzo

Continua nel migliore dei modi la fiera enogastronomica Aspettando la Befana, l’evento organizzato dall’Associazione Licata 92027 che vede Piano Mangiacasale vestirsi a festa per l’occasione.

“Siamo felicissimi e stanchissimi, ma questo non vuol dire che il nostro impegno verrà meno anzi abbiamo pensato di raddoppiare la fiera – commentano gli organizzatori – per la giornata della Befana, Venerdì 6 Gennaio, apriremo la fiera la mattina dalle ore 10:00 ed anche a pranzo dando così modo di far divertire i bambini anche in pieno giorno e dare l’opportunita alle famiglie di pranzare sul posto nell’apposita area food che verrà allestita con tavoli e sedie per tutti. Stiamo cercando anche grazie alla fattiva collaborazione degli standisti, di offrire ore di spensieratezza e relax tra il verde della Villa Regina Elena e le mura di Mangiacasale, un posto che per noi è speciale, al fine di far trascorrere una giornata diversa a tutti, grandi e piccoli. Diamo appuntamento a tutti dalle ore 10:00 del mattino fino alle mezzanotte, ricordando sempre che alle 19:00 arriverà la Befana con tanti dolcetti da regalare a tutti i bambini presenti”.