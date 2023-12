Pubblicità

Il Comune di Licata ha il suo Centro Coni. E’ ufficiale: l’ASD Krysalide è ufficialmente l’unico centro CONI convenzionato a Licata e la Palestra Marconi facente parte dell’I.C.G. Marconi è la sede ufficiale del Centro. Il progetto Multidisciplinare proposto dal CONI per bambini/e dai 5 ai 14 anni prende vita a Licata con tantissimi iscritti che già hanno scelto di farne parte. Sono sempre aperte le iscrizioni, per info non esitate a contattare il referente tecnico responsabile Roberta D’Addeo al numero cell. 338 845 5535.