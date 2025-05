Dopo la spinta energetica di “Monnalisa” brano con cui l’artista ha aperto le porte a un nuovo stile dance-pop, e primo estratto del suo primo EP in uscita a giugno, il cantautore Siciliano, torna con

“KITAI” dove questa direzione si consolida, arricchendosi di nuove sfumature emotive e visive.

UN MANTRA DA SEGUIRE

Il brano scritto da Salvomè e Chiara Pizzi, prodotto da Giorgia Sudati e Tommaso Mariani prende il nome da un mantra, ovvero, Kitai (期待), che in giapponese significa, “attesa”, e diventa il filo conduttore del brano: un’attesa viva, viscerale, che non è solo pazienza ma anche desiderio e tensione verso qualcosa di significativo. Una speranza, una fiducia in qualcosa che è in arrivo, e che quando arriverà cambierà tutto.

Musicalmente, Kitai unisce sonorità urban-pop a melodie più intime, con synth, che mantengono una forte identità ritmica, un outro inaspettato dove la parte introspettiva del pezzo esce e un testo diretto ma suggestivo. Versi come “prendere i mostri e ballare a tempo una danza sirtaki” raccontano il tentativo di convivere con le proprie paure, trasformandole in qualcosa di vivo, quasi rituale.

L’IMPORTANZA DI COMUNICARE ANCHE CON IL CORPO

Come in Monnalisa, anche in Kitai torna la dimensione coreografica, diventata ormai parte integrante del progetto Salvomè. Nel videoclip ufficiale, una coreografia originale con cinque ballerini accompagna il brano, rendendo il corpo uno strumento espressivo al pari della voce.

Musica e danza si uniscono, dando vita a un’estetica personale. Con Kitai, Salvomè continua a costruire un linguaggio artistico nuovo e coerente, capace di mescolare introspezione e ritmo, emozione e movimento.

CHI È SALVOMÈ?

Salvatore Magliarisi, in arte Salvomè (Licata, 2001), è un cantautore siciliano che fonde sonorità urban-pop con una forte identità personale. La sua passione per la musica nasce dopo il divorzio dei genitori, diventando il suo rifugio e mezzo di espressione.

Nel 2020, durante la pandemia, inizia a studiare pianoforte e a imparare la chitarra da autodidatta, approfondendo le sue capacità musicali.

Nel 2021 fonda una cover band pop con amici musicisti siciliani, che lo porta a esibirsi nelle piazze e ad aprire il concerto di Lello Analfino.

Nel 2022 conosce i produttori Giorgia Sudati e Tommaso Mariani, con cui inizia a collaborare e a sviluppare il proprio sound. Da questa collaborazione nascono i suoi primi brani, tra cui il singolo di debutto “Il tuo nome” (2023), seguito da “Come gin, tu”, che ha ottenuto un discreto successo, e “Casinò” (2024).

Da giugno 2024 è al lavoro sul suo primo EP “Zona Safe”, un progetto che riflette la sua crescita artistica e umana, nato dalla ricerca di un sound unico e personale.

Lo scorso 6 Maggio, ha aperto il concerto di Nesli a Licata, città natale del cantautore Siciliano.