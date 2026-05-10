Il Kamarat centra la nazionale degli spareggi promozione. Al “Vito Di Marco” il Partinicaudace si arrende 1-0 con gol vittoria di Marchica al 121°. Ai padroni di casa sarebbe bastato anche lo 0-0. Gli uomini di mister Fabrizio Cammarata attendono adesso il prossimo avversario che uscirà dalla vincente della finale dei play-off dell’Eccellenza calabrese in programma domenica prossima tra Trebisacce e Stilo Monasterace. Il sogno Serie D del Kamarat può pertanto continuare.