Il Kamarat centra la nazionale degli spareggi promozione. Al “Vito Di Marco” il Partinicaudace si arrende 1-0 con gol vittoria di Marchica al 121°. Ai padroni di casa sarebbe bastato anche lo 0-0. Gli uomini di mister Fabrizio Cammarata attendono adesso il prossimo avversario che uscirà dalla vincente della finale dei play-off dell’Eccellenza calabrese in programma domenica prossima tra Trebisacce e Stilo Monasterace. Il sogno Serie D del Kamarat può pertanto continuare.
Kamarat, missione play-off compiuta: Partinicaudace eliminato
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