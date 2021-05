Il licatese Luca Potenza, numero 700 Atp, festeggia quest’oggi sul veloce di Monastir il suo secondo titolo Itf da 15.000 dollari, dopo quello vinto sempre nella città tunisina lo scorso settembre.

In finale, il giocatore del Filari Tennis, ha sconfitto la terza testa di serie, il monegasco Lucas Catarina, numero 368 al mondo, con lo score di 1-6 6-2 6-1.

In precedenza, per il tenace e combattivo giocatore siciliano, vittorie su Francesco Vilardo, Brendon Holt, Gustavo Heide e ieri in semifinale contro la testa di serie n. 2 Aziz Dougaz 4-6 7-5 7-5.

Complimenti a Luca, da parte del presidente della Fit Sicilia Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale.