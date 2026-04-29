Airgest S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Vincenzo Florio di Trapani Birgi, annuncia il ritorno di ITA Airways sullo scalo trapanese, con l’attivazione di un collegamento diretto e quotidiano tra Trapani e Roma Fiumicino (FCO). Un risultato concreto, atteso e significativo per il territorio, che corona mesi di lavoro, programmazione attenta e interlocuzioni istituzionali ai massimi livelli.

Il riavvio della collaborazione con ITA Airways rappresenta per Airgest un traguardo importante, maturato attraverso un percorso avviato da tempo e portato avanti con grande determinazione. La nuova rotta non è il frutto di un’occasione contingente, ma di una strategia precisa: restituire centralità allo scalo di Trapani Birgi, ampliarne la connettività e creare nuove opportunità di sviluppo per l’intero comprensorio.

Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del suo Governo, con cui Airgest ha condiviso obiettivi e strategie in una logica di sistema. Il supporto convinto dell’Esecutivo regionale ha rappresentato un elemento determinante nel percorso che ha portato all’accordo con la compagnia di bandiera italiana.

Il ritorno di ITA Airways non è un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un percorso più ampio. Airgest continuerà a lavorare con lo stesso impegno per rafforzare ulteriormente i

collegamenti aerei, valorizzare le potenzialità del territorio e sostenere la crescita turistica, economica e sociale dell’area trapanese e dell’intera Sicilia occidentale.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE

“Dopo anni di silenzioso lavoro, programmazione attenta e visione strategica, oggi possiamo finalmente condividere un risultato concreto per il nostro territorio. Il ritorno di ITA Airways a Trapani è la dimostrazione che, lavorando con determinazione e in sinergia con le istituzioni, i risultati arrivano. Non ci fermiamo qui: continueremo a costruire, giorno dopo giorno, il futuro del Vincenzo Florio.”