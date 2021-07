Pubblicità

Sono 9 gli studenti ad aver ricevuto il massimo dei voti agli esami di maturità all’Istituto d’Istruzione superiore paritario Sandro Pertini di Licata. Quattro nella Quinta A di Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera settore Cucina. Si tratta di Emanuele Pio Pisano (lode), Giulia D’Alessandro (lode), Concetta Puzzo e Giovanni Ciotta. Altri due nella Quinta A Agraria: Chiara Verderame e Benedetto Marcenò. Tre infine nella Quinta A di Amministrazione, Finanza e Marketing: Guglielmo Rizzo, Alessandro Fanni e Maria Rita Caparezza (lode).

Così la dirigente scolastica pro tempore, Manuela Iapichino. “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai docenti malgrado un complicato anno scolastico causa Covid. Il corpo docenti ha incoraggiato molto i docenti tenendoli comunque sempre vicino alla scuola e alle lezioni. Sono orgogliosa di questi ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti, è il riconoscimento dei sacrifici svolti nel corso degli anni. Per la nostra scuola si tratta della prima volta in cui studenti ottengono il massimo dei voti e anche questo è motivo d’orgoglio. Un in bocca al lupo per la loro futura vita professionale. Grazie anche al personale di Segreteria che ha lavorato per tutto l’anno”.