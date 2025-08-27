Corsi di Formazione Professionale, Presso l’Istituto Sandro Pertini puoi trovare i corsi ideali per trasformare la tua passione in una professione.

I corsi disponibili sono:

Corso O.S.S. (Operatore Socio-Sanitario): Scegli il percorso più adatto a te! Offriamo sia il corso completo da 1000 ore, che ti fornirà una preparazione a 360°, sia il corso di riqualifica, pensato per chi ha già esperienza e vuole aggiornare le proprie competenze. Diventa una figura professionale indispensabile e preparati a supportare chi ha più bisogno.

Corso O.S.A. (Operatore Socio-Assistenziale): Un percorso formativo che ti qualificherà per assistere persone con diverse esigenze, garantendo loro supporto e dignità.

Corso ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili): Con un percorso intensivo da 976 ore, questo corso ti prepara a lavorare al fianco di persone con disabilità, facilitando la loro autonomia e la comunicazione. Un ruolo fondamentale per l’inclusione sociale.

Iscrizioni Aperte e Posti Limitati!

Le iscrizioni per i corsi in partenza a ottobre sono già aperte, ma affrettati: sono rimasti gli ultimi posti disponibili! Non perdere l’opportunità di investire nel tuo futuro con una formazione di alta qualità.

Per Maggiori Informazioni

Non aspettare! Per tutti i dettagli sui corsi e per procedere con l’iscrizione, contatta subito l’Istituto Paritario Sandro Pertini al numero: 0922 894155.