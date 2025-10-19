Da mercoledì 8 a lunedì 13 ottobre 2025 si è svolto a Napoli “Next Gen AI”, il primo summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Campus itinerante “Scuola Futura”.

L’iniziativa si colloca nel quadro delle azioni del PNRR Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline STEM, proseguendo il percorso avviato con la prima edizione di Next Gen AI, svoltasi a Milano nel gennaio 2025.

L’Istituto di Istruzione superiore Giovan Battista Odierna di Palma di Montechiaro (AG) è stata una delle undici scuole polo nazionali, chiamate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, afar parte della macchina organizzatrice di questo mastodontico evento che ha coinvolto migliaia di studenti, docenti, speakers e aziende provenienti da tutto il mondo.

“Sono orgogliosa della fiducia che il Ministero dell’ Istruzione e del Merito ha riposto sull’Odierna – dichiara Annalia Todaro, dirigente dell’ Odierna – questo è il riconoscimento per il costante impegno profuso da docenti e studenti. La qualità dell’offerta formativa proposta dall’ Odierna e il lavoro svolto sul territorio in questi anni sono stati premiati.”

Sono state giornate impegnative ed intense anche per gli alunni Mario Samuel Cristiano e Rosario Di Liberto che, inseriti allo staff composto dalla DS Annalia Todaro e ai docenti Loredana Di Blasi, Carmelo Ferrara e Rosario Vaccaro, si sono spesi con entusiasmo per la riuscita del summit.

L’evento ha visto delegazioni di istituzioni scolastiche provenienti da 40 Paesi confrontarsi con esperti, istituzioni e imprese sui temi chiave e sulle applicazioni dell’AI nei sistemi educativi in un grande laboratorio di orientamento articolato in quattro indirizzi tematici: persone, luoghi, tecnologie, metodologie.

In particolare oltre 6000 Studenti, docenti e personale scolastico, 280 Formatori e mentor per le attività laboratoriali, 300 Ore di formazione in programma, 35 AI stations, postazioni immersive, 50 Aziende e startup tecnologiche hanno guidato la riflessione sulle opportunità e le sfide dell’AI nel contesto educativo.

La cerimonia di presentazione dell’iniziativa, svolta presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha dato il via ad una cinque giorni che ha coinvolto anche famiglie e cittadini grazie alle numerose iniziative, aperte al pubblico, organizzate nella prestigiosa cornice di Piazza del Plebiscito dall’ Odierna come ad esempio: i simulatori di formula UNO, i simulatori di vela, gli spazi per la robotica, i campi da pickleball con tutta la strumentazione per l’analisi dei dati, gli “AI Domes” spazi progettati per accogliere bambini e bambine della scuola dell’infanzia e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in esperienze pratiche, creative e inclusive.

Qui l’intelligenza artificiale si incontra con il gioco e la manualità, dando vita a laboratori animati dalle équipe formative del PNRR Istruzione. L’obiettivo è offrire ai più piccoli un primo contatto consapevole con l’AI, stimolando curiosità, immaginazione e pensiero critico. Attraverso attività didattiche e scenari ludici, gli studenti imparano a riconoscere e interpretare la presenza dell’intelligenza artificiale nella loro quotidianità.

Tra le varie iniziative anche diversi laboratori per alunni provenienti da tutta Italia, a cui hanno partecipato gli alunni dell’ Odierna Elena Butera, Giada Paxia, Giuseppe Bonfanti e Salvatore Gambino, accompagnati dalla prof.ssa Maria Giovanna Cipolla che è stata intervistata da Radio Rai 1.

L’evento di chiusura svolto al Teatro San Carlo, alla presenza in remoto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, in questa occasione gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa hanno presentato al Ministro Valditara le proposte e i risultati emersi da laboratori, workshop e attività collaborative svolti in questi giorni.