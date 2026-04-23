L’IIS “Odierna” di Palma di Montechiaro, capofila del progetto “Tutti in campo – esercizi di parità”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Cinema e Audiovisivo nell’ambito Cinema per la Scuola – Visioni Fuori Luogo 2026, sta portando a termine le attività previste dal programma.

In questi mesi, studenti e docenti si sono attivamente impegnati in un percorso articolato che ha coniugato educazione al linguaggio audiovisivo e sensibilizzazione sui temi della parità di genere, attraverso laboratori, incontri e attività creative che hannocoinvolto in maniera significativa l’intera comunità scolastica.

Il progetto rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e personale per le ragazze e i ragazzi coinvolti, che hanno partecipato con entusiasmo sia alle fasi formative sia alle prime esperienze pratiche di produzione audiovisiva.

Di particolare rilievo è stata la presenza di ospiti d’eccezione come Alice Pignagnoli, calciatrice di Serie A e autrice del libro “Volevo solo fare la calciatrice”, che ha condiviso con gli studenti la propria esperienza, offrendo una testimonianza concreta sui temi delle pari opportunità nello sport.

Accanto a lei, l’attrice Donatella Finocchiaro ha preso parte alle attività laboratoriali, incontrando gli studenti e contribuendo attivamente al percorso didattico con la sua esperienza artistica e professionale.

Il progetto è organizzato in collaborazione con numerosi partner qualificati, tra cui WellSee Srl in qualità di partner tecnico, l’Accademia di Belle Arti di Napoli – Dipartimento di Cinema e Audiovisivo, l’APS LUCE CAV – Centro Antiviolenza, l’Archivio Siciliano del Cinema e altre realtà del territorio.

L’iniziativa coinvolge anche l’Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro, ampliando la rete educativa e rafforzando il valore territoriale del progetto.

Le attività si stanno concludendo con grande partecipazione: le lezioni si susseguono con continuità, gli studenti sono costantemente coinvolti e una seconda fase di riprese è già stata completata. I laboratori termineranno nelle prossime settimane, consolidando un percorso che unisce creatività, formazione e impegno sociale.

“Tutti in campo – esercizi di parità” si conferma un’esperienza significativa, capace di utilizzare il cinema e l’audiovisivo come strumenti concreti per promuovere consapevolezza, inclusione e pari opportunità tra le nuove generazioni.