L’Istituto Odierna presente alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Si conclude l’iniziativa Next Gen 26 Camp organizzata dell’ IIS Odierna di Palma di Montechiaro, scuola Polo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026. Tutti i partecipanti all’iniziativa, studenti e docenti, provenienti da scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, hanno avuto l’occasione di assistere alla suggestiva cerimonia di apertura delle Olimpiadi ed ad alcune emozionanti gare dei Giochi. Per l’Odierna presenti gli studenti Clara Manazza, Giuseppe Balistreri e Angelo Vitello.

Durante le giornate del Next Gen Camp i partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva tra Milano, Bormio e Livigno, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza olimpica in un laboratorio interdisciplinare di apprendimento sul campo, per esplorare il potenziale educativo dello sport attraverso lenti scolastiche e approcci innovativi.

I partecipanti, organizzati in un Comitato Education, si sono confrontati con attività outdoor, momenti laboratoriali e sessioni di co-progettazione per ideare nuove unità di apprendimento ispirate ai valori dell’olimpismo. I Giochi diventano così una piattaforma educativa attiva, capace di generare contenuti didattici originali e competenze trasversali.

Il percorso si è concluso presso UNIMONT – Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, con la restituzione finale dei laboratori. In questa occasione ogni team ha presentato la propria proposta formativa, costruita a partire dagli spunti raccolti durante la settimana olimpica.

“E’ stata un’esperienza straordinaria per tutti partecipanti – dichiara Annalia Todaro, dirigente dell’ IIS Odierna – le immagini della cerimonia di inaugurazione e delle competizioni olimpiche resteranno impresse nelle nostre menti. Grande soddisfazione, che ha premiato lo sforzo organizzativo partito più di un anno fa da Cortina D’Ampezzo in occasione del “One Year to Go”, per poi continuare con le tappe internazionali, tra cui un primo Olympic Journey negli Stati Uniti, tra Los Angeles e Salt Lake City”.