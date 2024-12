Sabato 14 Dicembre alle ore 15.30 presso l’IIS Fermi nella sede dell’ITT Ines Giganti Curella in via F. Re Grillo avrà luogo il primo Open Day per far conoscere gli ambienti di apprendimento alle famiglie di alunni e alunne di scuola media che dovranno scegliere il percorso di studi superiori. La comunità scolastica accoglierà i giovani studenti nei laboratori dove sarà svolto un Escape Room con divertenti quiz sulle scienze e le lingue straniere. A conclusione la Dirigente Scolastica Prof.ssa Amelia Porrello consegnerà i certificati di partecipazione agli studenti e alle studentesse che hanno svolto il PCTO a Malta, in Portogallo e in Spagna durante i mesi di Ottobre e Novembre.