Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento Comunale sulle funzioni del garante della persona disabile e contestualmente l’adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili.

Questa importante figura ha il ruolo di mediatore istituzionale tra i cittadini con disabilità, le loro famiglie e la Pubblica Amministrazione, con il compito di vigilare sull’applicazione delle norme volte al superamento delle barriere architettoniche, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili.

Il Garante eserciterà la propria attività a titolo gratuito e non percepirà alcuna indennità o compenso. Supporterà l’amministrazione comunale nell’individuazione e gestione delle problematiche inerenti alla disabilità. Sarà un punto di riferimento per le persone con disabilità e per i loro familiari. Fungerà da raccordo tra utenza e servizi di competenza, ascolto, informazione e orientamento.