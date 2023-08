Pubblicità

Isola pedonale di piazza Attilio Regolo, interviene il consigliere comunale Fabio Amato.

“In questi giorni – scrive Amato in un post – ho ricevuto, in qualitá di consigliere comunale, diversi messaggi da parte di alcuni cittadini che lamentano il mancato rispetto dei divieti posti nelle ore serali in piazza Attilio Regolo.

Ieri sera faccio un giro per capire cosa non sta funzionando e mi accorgo che mentre in Corso Vittorio Emanuele l’isola pedonale é garantita, le transenne ci sono e puntualmente ogni sera qualcuno, probabilmente gli stessi titolare di esercizi commerciali della zona, le sposta al centro della carreggiata, in piazza Attilio Regolo, evidentemente non c’è lo stesso tipo di collaborazione.

E non mi si dica – continua Amato – che la colpa é dei vigili urbani che non hanno voglia di lavorare, perché vi assicuro che il corpo di polizia municipale in questo momento é in sofferenza per la grave carenza di personale che non riesce a garantire un servizio efficente e i cui dipendenti attendono ancora da tre anni il pagamento delle spettanze derivanti da straordinari, turnazioni e indennitá varie.

Mi permetto di dare un consiglio a chi amministra la cittá: cercate di coinvolgere qualche volontario (anche gli stessi titolari di attivitá commerciali della Marina) autorizzandolo alle ore 20.00 a chiudere la strada spostando le transenne al centro della carreggiata – conclude il consigliere comunale – Secondo me basterebbe poco. Perché di volontari e gente di buona volontá in questa cittá ce ne sono tanti.

Mi credano questa volta gli amministratori che la foto é stata scattata durante l’orario in cui le auto non avrebbero dovuto nè sostare nè transitare all’interno dell’isola”.