Intervento del gruppo consiliare Restart-M5S sulle novità relative alla viabilità.

“Pedonalizzazione sì, ma senza penalizzare i residenti e le attività commerciali.

E allora il Sindaco illustri in modo chiaro e dettagliato le modalità di gestione dell’isola pedonale istituita nel cuore della nostra città, attraverso l’istallazione di dissuasori a scomparsa.

Pur riconoscendo l’importanza di promuovere e rendere più vivibile il centro storico attraverso la libera circolazione dei pedoni, riteniamo fondamentale che l’Amministrazione comunale garantisca il doveroso contemperamento di interessi tra le esigenze dei pedoni, dei residenti e delle attività commerciali.

A tal proposito, chiediamo al Sindaco di rispondere ai seguenti quesiti:

Quali sono le misure concrete adottate per garantire l’accesso dei veicoli autorizzati (es. residenti, forze dell’ordine, servizi di consegna, guardia medica) all’interno dell’area pedonale?

Come verranno gestiti i problemi di carico e scarico merci per le attività commerciali?

Quali soluzioni sono state individuate per favorire la rotazione dei parcheggi e garantire la disponibilità di posti auto per i residenti?

In che modo l’Amministrazione intende coinvolgere i cittadini e le associazioni di categoria nella valutazione e nel miglioramento continuo delle misure adottate?

Peraltro l’Amministrazione è già intervenuta sul centro storicoriducendo pesantemente i posti auto disponibili attraverso l’istituzione di numerosi parcheggi a pagamento, disposti longitudinalmente alla carreggiata, con non pochi disagi per i residenti e per tutta la cittadinanza.

Siamo convinti che una comunicazione trasparente e un dialogo costruttivo siano fondamentali per la buona riuscita di ogni iniziativa che incide direttamente sulla qualità di vita dei cittadini”.

Viviana Dainotto Daniele Cammilleri

Elisa Cigna

Eusebio Vicari

Fabio Amato