Giovedì scorso in Consiglio comunale è stata votata una mozione relativa al ripristino dell’isola pedonale nel pezzo finale di Corso Vittorio Emanuele. L’atto – presentato dal consigliere Lanza – è passato con 10 voti su 24. In un primo momento, noi per primi abbiamo erroneamente pensato che questa votazione vincolasse l’amministrazione comunale (che a fine novembre aveva adottato il provvedimento di revoca) a ripristinare automaticamente la Ztl in quel budello stradale. Da una verifica del regolamento comunale, abbiamo invece appurato che un atto di indirizzo come quello votato giovedì non implica obblighi amministrativi di ripristino per l’Esecutivo. Da interlocuzioni avute, abbiamo appreso inoltre come l’idea sarebbe quella di non ripristinare l’isola pedonale nel tratto in questione ma di provvedere invece ad una migliore razionalizzazione delle isole pedonali e della viabilità cittadina sulla scorta di quanto affermato dallo stesso primo cittadino Angelo Balsamo nel suo intervento in Aula durante il Consiglio comunale. Ad oggi non c’è pertanto all’orizzonte un ritorno dell’isola pedonale nel segmento finale di corso Vittorio Emanuele.