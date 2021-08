Pubblicità

Ad oggi non sono arrivati risultati dopo la raccolta firme proposta dai residenti e dai commercianti di corso Vittorio Emanuele per l’istituzione della Zona a traffico limitato permanente. E allora la professoressa Vitalba Sorriso ha esposto al balcone uno striscione per sensibilizzare ancora Palazzo di Città verso l’adozione di un provvedimento ritenuto importante.