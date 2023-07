Pubblicità

Al via da stasera la Zona a Traffico Limitato “Centro Storico-Marina”. Alla base del provvedimento c’è un obiettivo strategico di “elevare i livelli qualitativi del Centro storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale”. C’è poi una questione connessa alla viabilità in quanto l’obiettivo dell’isola pedonale è quello della minore presenza di veicoli a motore.

Da stasera – e fino al prosimo 24 settembre – sarà questa la volumetria della Ztl nella fascia oraria dalle 19 alle 2. Le aree interessate sono: corso Vittorio Emanuele, Piazza Elena, via SottoTenente Spina, via San Francesco, via Sant’Andrea, via Frangipane, Piazza Sant’Angelo, via Collegio e via Castello. Coinvolto anche il quartiere Marina nella zona di Piazza Attilio Regolo, da via Ammirglio Cammilleri a via Galliani.

A garantire l’isola pedonale sarà il comando di Polizia Municipale.