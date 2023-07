Pubblicità

E’ stata dissequestrata l’area di via Giarretta dove era stata ubicata un’isola ecologica trasformata però nei mesi scorsi in discarica a cielo aperto. Dopo il provvedimento di dissequestro da parte della Magistratura agrigentina, la zona è stata bonificata dal Comune. Da Palazzo di Città è stata annunciata tolleranza zero nei confronti di chi dovesse ancora ostinarsi a sporcare questa area del centro città. “Abbiamo provveduto a collocare delle telecamere di videosorveglianza – le parole del Sindaco Angelo Balsamo – chiunque dovesse ancora conferire irregolarmente spazzatura in via Giarretta verrà sanzionato con multe fino a 500 euro. Quella zona è stata ripulita e deve restare pulita. Sono stati collocati cassonetti in varie parti della città e pertanto è possibili conferire all’interno dei raccoglitori”.