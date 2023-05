Pubblicità

E’ stata rimossa l’isola ecologica di via Giarretta. Uomini e mezzi hanno lavorato per diverse ore per smontare il gabbiotto che fungeva da contenitore per il raccoglimento dei rifiuti frazionati. Al suo posto, è stata collocata una batteria di cassonetti in plastica come quelli utilizzati prima dell’avvio della raccolta differenziata del pattume. A firmare l’ordine di smontaggio dell’isola ecologia di via Giarretta è stato il Dec (direttore esecutivo del contratto) su disposizione del Comune.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte, in via Giarretta si formavano continuamente dei cumuli di spazzatura non raccolta che nei mesi scorsi hanno portato fino al sequestro del presidio da parte delle forze dell’ordine.