Ismaele La Vardera – parlamentare regionale di Controcorrente – annuncia la propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni regionali previste per il prossimo anno. L’ufficializzazione è arrivata a Palermo, nel corso di un’iniziativa organizzata per celebrare il primo anno di vita del movimento. «Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete. Una sfida titanica, ma necessaria, alla vecchia politica. Nessuno credeva che nel giro di un anno sarei riuscito a mettere su una squadra straordinaria. Oggi abbiamo presentato il programma, a dispetto di quelli che dicono che siamo un movimento di mera protesta», ha dichiarato.

La candidatura, ha spiegato, viene messa «a disposizione del cosiddetto fronte progressista». Un passaggio che apre ufficialmente il dibattito nel campo dell’alternativa al governo attuale della Sicilia, con l’obiettivo – secondo La Vardera – di non farsi trovare impreparati. «Non si possono aspettare tre mesi per scegliere un candidato, non si può attendere il fato o la natura: dobbiamo preparare un’alternativa valida», ha aggiunto.

Fonte Meridionews