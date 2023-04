Pubblicità

Domani, martedì 18 aprile 2023, è l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda da parte dei cittadini dell’Unione Europea per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per il rinnovo degli organi comunali del 28 e 29 maggio 2023.

Lo rende noto Giuseppe Cottitto, responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Licata.

Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni, in possesso di diritti politici (ovvero che non abbiano riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale) residenti nel Comune di Licata ed appartenenti ai seguenti Stati:

AUSTRIA – BELGIO – BULGARIA – CIPRO – DANIMARCA – ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GERMANIA – GRECIA – IRLANDA – LETTONIA – LITUANIA – LUSSEMBURGO – MALTA – PAESI BASSI – POLONIA – PORTOGALLO – REPUBBLICA CECA – ROMANIA – SLOVACCHIA – SLOVENIA – SPAGNA – SVEZIA – UNGHERIA

La domanda non deve essere presentata da coloro che sono già iscritti nelle liste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Elettorale presso la sede dei Servizi Demografici in Corso Roma (ex Convento del Carmine).