Continua anche nel 2020 il successo di eToro, uno dei broker più apprezzati nel settore del trading online, specialmente da parte dei trader principianti. La società d’intermediazione finanziaria è cresciuta del 200% nei primi mesi dell’anno, superando in modo brillante il periodo del lockdown grazie ad un’offerta di servizi d’investimento unica nel mercato.

Secondo l’azienda il prodotto di maggior successo è la funzionalità CopyTrader, un’opzione che permette ai clienti della piattaforma di replicare le strategie dei top trader, selezionando quelli con le performance migliori e gli investimenti più allineati con il proprio profilo. Questa modalità è utilizzata dal 48% dei trader italiani che sono iscritti su eToro, confermando l’elevata popolarità di tale approccio.

Allo stesso modo aumenta anche il coinvolgimento nei confronti dei CopyPortfolios, prodotti d’investimento diversificati ai quali è possibile partecipare in maniera semplice dal portale, con la possibilità di uscire in qualsiasi momento e non occuparsi direttamente della gestione finanziaria. L’apprezzamento verso questi servizi dimostra la voglia di automatizzare il trading, ricevendo supporto per sopperire alla mancanza di tempo o di competenze professionali.

I vantaggi delle strategie di trading online di eToro

Indubbiamente le strategie d’investimento proposte da eToro sono in grado di riscuotere una notevole popolarità fra i trader italiani, con una buona reputazione nell’ambiente come dimostrano le opinioni su etoro di Investingoal. Il portale si occupa di guide sul trading online, recensioni e analisi, confermando come le proposte del broker siano tra le più gettonate nel settore.

La società infatti è in grado di fornire un servizio unico, che si adatta perfettamente al profilo di molti investitori. Spesso l’obiettivo è ottimizzare il tempo a disposizione, per investire nel trading in modo più semplice grazie al supporto specializzato di trader esperti. Inoltre si tratta di un sistema meritocratico, in quanto gli investitori vengono copiati e remunerati soltanto in base alle prestazioni realizzate.

Questo modello ha permesso a eToro di costruire negli anni una community piuttosto affiatata, posizionandosi come la piattaforma più ricercata dai trader principianti e le persone che non hanno molto tempo per seguire i propri investimenti. L’offerta del broker va proprio in questa direzione, con l’ampliamento dei CopyPortfolios e il potenziamento delle funzionalità di CopyTrader ad ogni anno.

Ovviamente copiare altri trader non rappresenta la soluzione perfetta per diventare ricchi senza fare nulla, ma si tratta di un’opzione valida per incrementare le proprie strategie d’investimento. Molti trader usano il CopyTrader e i CopyPortfolios come integrazione, per massimizzare le potenzialità del trading e migliorare le proprie performance, attraverso un approccio diversificato che aiuta a minimizzare il rischio.