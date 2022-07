Pubblicità

Quello che alla fine ha portato Maltese al Catania è stato un autentico intrigo di mercato che per tutta la giornata di ieri ha tenuta alta l’attenzione della Licata calcistica. Quando sembrava che il calciatore fosse infatti ormai in procinto di firmare per il Licata, è arrivata la chiamata del Catania che ha messo sul piatto una proposta economica e una prospettiva di stagione più allettante. Maltese non ha parlato ma ha confermato lo stato avanzatissimo della trattativa (già oggi potrebbe arrivare la firma), sottolineando di aver scelto Catania anche per una questione di prospettiva futura di carriera. Domenico Cannizzaro ha ricostruito la convulsa giornata di ieri in un servizio che andrà in onda nel tg delle ore 15 su Licata 4you web Channel.