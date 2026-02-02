ADV

Intimidazione a Palma di Montechiaro.

Qualcuno ha cosparso con del liquido infiammabile il furgone di proprietà di un quarantenne del posto e poi lasciato anche all’interno dell’abitacolo una bottiglia con tracce di benzina. I destinatari del “messaggio” sono un produttore agricolo, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno avviato le indagini. Come primo passo dell’attività investigativa sarebbe state sentite le persone offese. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere e tracce lasciate da chi ha voluto lanciare quella che pare a tutti gli effetti una intimidazione.