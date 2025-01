Intimidazione Cambiano, la solidarietà della politica.

“Esprimo solidarietà a nome dell’intero Consiglio comunale all’onorevole Angelo Cambiano per l’atto intimidatorio subito. La violenza non può in alcun modo essere tollerata in nessuna sua forma e invitiamo il parlamentare regionale ad andare avanti nella sua azione politica”.

Così in una nota la presidente del Consiglio comunale, Anna Triglia.

“A nome personale, della Giunta Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo piena solidarietà e vicinanza all’Onorevole Angelo Cambiano per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima e confido nell’operato delle forze di Polizia affinché si possa far luce su questo deplorevole episodio e si possano presto individuare i responsabili”

Avv. Angelo Balsamo – Sindaco di Licata

“Esprimo piena solidarietà, a nome mio e del Gruppo Lega di Licata, ad Angelo Cambiano per l’atto intimidatorio ricevuto nelle scorse ore. Condanniamo ogni forma di violenza e auspichiamo che gli autori vengano individuati e assicurati alla Giustizia”.

Così in una nota l’onorevole Annalisa Tardino della Lega Salvini Premier.

“Condanniamo in maniera decisa quanto accaduto oggi a Licata, dove (secondo quanto apprendiamo dalla stampa) qualcuno ha esploso colpi di arma da fuoco contro la porta d’ingresso della segreteria politica dell’onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. E’ un gesto gravissimo”.

A scriverlo sono Giuseppe Ripellino, commissario cittadino di Forza Italia, ed i consiglieri comunali azzurri Angelo Ripellino, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto.

“Manifestiamo ad Angelo Cambiano – aggiungono il commissario ed i consiglieri comunali di Forza Italia – piena solidarietà per il gravissimo atto posto in essere nei suoi confronti. E’ un gesto vile, che turba la serenità del parlamentare, della sua famiglia e dell’intera comunità licatese. Auspichiamo che Forze dell’Ordine e Magistratura facciano presto luce su questo episodio che getta un’ombra sul nuovo anno a Licata. Siamo certi del fatto che Angelo Cambiano proseguirà il suo impegno politico, con la passione e la determinazione che gli riconosciamo, senza lasciarsi intimidire”.

Solidarietà all’onorevole Angelo Cambiano viene espressa anche da Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo, rispettivamente vice coordinatore regionale e coordinatrice provinciale di Forza Italia.