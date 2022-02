Pubblicità

All’assessore Scrimali arriva la solidarietà della politica locale dopo l’intimidazione subita.

“Esprimiamo sentimenti di solidarietà nei confronti dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Licata, Calogero Scrimali. Atti come quello subito dall’assessore non hanno nulla a che vedere con il vivere civile e condanniamo senza appello ogni forma di violenza”.

Così l’onorevole Annalisa Tardino e i componenti la sezione cittadina della Lega Salvini Premier di Licata.

Pullara: “Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà all’ assessore ai servizi sociali del Comune di Licata Calogero Scrimali per il vile atto intimidatorio subito”.

Sono le parole del deputato regionale della Lega e presidente commissione Sanità all’Ars on.Carmelo Pullara.

“Voglio fortemente condannate-conclude Pullara- l’atto intimidatorio che ha colpito l’Assessore Scrimali e mi auguro nel contempo che le forze dell’ordine in tempi brevi possano fare luce su quanto accaduto”.

Così in una nota il PD con il segretario Agnello.

Solidarietà all’Ass. Calogero Scrimali dal PD.

Il segretario del Circolo, il consigliere comunale Angelo Curella e tutti gli iscritti del PD esprimono solidarietà per il gesto intimidatorio subito dall’assessore Calogero Scrimali. Condanniamo qualsiasi atto di violenza e di intimidazione. In città assistiamo ad escalation di atti criminali che hanno colpito anche i rappresentanti delle istituzioni. Riteniamo che la politica debba rivendicare, come ha fatto in diverse occasioni il PD, maggiori controlli e nello stesso tempo debba contribuire ad abbassare i toni parlando ai cittadini senza cercare di dividere ed individuare nell’avversario un nemico. La città ha bisogno di riconciliarsi con sé stessa e con le istituzioni.

Decimo Agnello

Segretario del PD di Licata