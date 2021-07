Pubblicità

Cartucce inesplose in una busta davanti ad un cantiere edile per la realizzazione di villette. Un imprenditore licatese è finito nel mirino di sconosciuti. Nessun dubbio sull’intimidazione. Ad indagare sono i Poliziotti del commissariato di via Campobello. La Procura della Repubblica di Agrigento, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta.