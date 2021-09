Pubblicità

Siglato al Palazzo di Città, l’accordo tra il Comune e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) per far fronte all’inagibilità del plesso Peritore e consentire agli alunni di iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno scolastico.

A rappresentare l’Ente comunale, il Sindaco Giuseppe Galanti, il Dirigente del Dipartimento 2 Area TecnicaPaolo Puleo e l’Assessore con delega al Patrimonio e alla Pubblica Istruzione Violetta Callea. In rappresentanza dell’IDSC, il Presidente, Don Giuseppe Calandra e la dott.ssa Vincenza Lipari in qualità di componente del Consiglio di amministrazione.

L’accordo prevede la concessione al Comune, a titolo gratuito e per tutta la durata dell’anno scolastico dell’’intero piano terra di proprietà dell’Istituto Diocesano,composto da cinque aule, corridoi e servizi, adiacente alla parrocchia di Sant’Andrea Apostolo e sito tra le vie Montenero e Generale la Marmora

L’accordo è stato reso possibile in virtù della “Carta di Intenti”, sottoscritta dalla Conferenza Episcopale Sicilia (CESI), dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’ANCI Sicilia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR), e del “Protocollo di collaborazione locale per la ripresa dell’attività scolastica ed educativa”sottoscritto dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – ambito territoriale di Agrigento, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e da tutti i comuni della provincia.