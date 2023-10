Pubblicità

Torniamo oggi ad intervistare lo scrittore, (così preferisce farsi identificare) Savio Liborio Ciufo. In questa occasione però siamo qui a parlare del suo impegno artistico nel campo della filmografia, in quanto sappiamo bene invece, che già da quasi tre anni si occupa anche della produzione di cortometraggi.

Il nostro concittadino, anche sceneggiatore regista e attore, ha da poco completato il suo secondo film breve dal titolo “Il lato oscuro dell’immortalità – ETENEBRIS – “un dark-fantasy ispirato dal suo stesso romanzo “Anche i mostri hanno un’anima (per bruciare all’inferno)” pubblicato a suo tempo dall’editrice Zona Contemporanea di Genova.

– Dunque Savio, iniziamo con qualche retroscena sul tuo ultimo lavoro?!

– Si Giuseppe, inizierei subito col dire che questo lavoro è stato patrocinato dall’importante concorso nazionale di bellezza: “La Più Bella del Mondo,” del patron Cesare Morgantini, le presenze femminili nel corto sono state da me selezionate in quel contesto; tutto era nato a seguito di un invito in giuria alle selezioni regionali da parte di Giuseppe Mulè responsabile del concorso in Sicilia, là avevo promesso che avrei dato come premio extra, la possibilità di un’esperienza recitativa alle partecipanti, dopo di che, Cesare (che ringrazio) dopo una sua personale valutazione mi ha invitato come giurato anche per le finali nazionali per ben due anni di fila, prima a Salso Maggiore Terme e questo settembre a Gabicce mare.

– Rispetto all’ultima volta che ci siamo visti a maggio, com’è il bilancio sul tuo ultimo film Savio?

– Sono molto soddisfatto, il mio intento era quello di iscrivere il corto ai concorsi, soprattutto internazionali con l’ausilio dei sottotitoli in inglese, per avere più pubblico possibile sia per il mio lavoro che per chi ha recitato in esso… attualmente “Il Lato Oscuro Dell’immortalità” è vincitore di trofeo all’HERCULES Indipendent Film Festival a Siviglia, vincitore di trofeo all’HALO International Film Festival a San Pietroburgo, vincitore di trofeo all’ WSXA Amstedam international Awards, Menzione d’onore al Ponza Films awards Italy, e menzione d’onore al Wallachia int.l Film Festival… quest’ultimo concorso è molto particolare in quanto tutto dedicato al Principe Wlad III Dracul di Wallachia, praticamente Etenebris ha messo un piede nel castello di Dracula.

– Non mi pare di sbagliare dicendo che tu Savio avevi già ricevuto dei premi letterari di un certo spessore, Il Premio Nazionale Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, dove presidente era Maurizio Costanzo, ed il Premio Int.le Angelo Musco ricevuto a Taormina… è corretto?

– Si esatto e ne vado davvero fiero.

– Adesso quindi, in attesa di ulteriori auspicabili riconoscimenti o collaborazioni varie, hai ripreso a lavorare su una nuova sceneggiatura?

– Infatti, sarà il seguito del precedente film di cui il titolo provvisorio è: “Sotto Gli Dei Minori,” un film breve in cui mi servirò ancora una volta dell’ausilio tecnico di MakeHub (di Angelo Sanfilippo e con Enzo Burgio che ringrazio) ed ancora col patrocinio del fantastico concorso di Cesare. Voglio che le partecipanti facciano esperienza nel mio set, (se pur si tratti di film indipendenti con basso budget…) divertirsi ma con la serietà del caso, ed essere un pochino più pronte per eventuali carriere recitative per cui vorranno studiare, ed intraprenderle in futuro.

– Quindi adesso sei alla ricerca di qualche volto nuovo?

– Si Giuseppe, oltre al concorso “La Più Bella Del Mondo” attingerò anche a chi si candiderà tramite il mio messenger nella pagina facebook “Savio Liborio Ciufo”. Nello specifico, per le riprese che inizieranno orientativamente nei primi di dicembre a Licata, stiamo cercando due figure maschili tra i 50 e 70 anni con volti “scavati”, anche senza esperienza, una ragazzina tra i 10 e 14 anni, una donna tra i 25 e i 40 volto asciutto (delicato o aggressivo va bene uguale)… e tre/quattro ragazze tra i 16 e i 20 anni di bella presenza, “meglio se tutti residenti in zone da me non troppo distanti,” ed è meglio specificare anche che essendo low budget, la partecipazione al film non sarà retribuita.

– Nel ringraziare Savio Liborio Ciufo, scrittore e anche altro… lasciamo qui il link del film:

arrivederci e a presto.

– Grazie a te e ai tuoi telespettatori Giuseppe.