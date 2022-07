Pubblicità

Stop all’acqua che arriva a Licata dal Blufi, a causa di un’interruzione in contrada Marcatobianco, in territorio di Pietraperzia.

Rimane attiva la fornitura al serbatoio Sant’Angelo per 50 litri al secondo, nessuna fornitura invece al serbatoio Safarello.

L’erogazione dovrebbe essere ripristinata entro la mezzanotte di domani, 30 luglio.

Il sindaco raccomanda ai cittadini, considerata l’attuale situazione, di non sprecare l’acqua.