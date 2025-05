I consiglieri comunali Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari del gruppo Restart-M5S hanno presentato una interrogazione scritta al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio comunale sui lavori in corso di esecuzione in via Nazario Sauro. Ecco il testo.



OGGETTO:​Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale sullo stato dei lavori pubblici in Via Nazario Sauro.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso che la Via Nazario Sauro è ormai da molto tempo chiusa al transito;

che tale chiusura ha comportato molti disagi per i residenti, per le attività economiche ivi presenti e per il traffico automobilistico dell’intera città, trattandosi di un importante arteria che collega il centro città con il porto;

considerato che i lavori procedono molto a rilento;

che, addirittura, da ultimo i residenti ed i commercianti lamentano un’inspiegabile sospensione dei lavori;

ritenuto che tale interruzione sta causando non pochi disagi, tra cui difficoltà di transito, problemi di accesso alle attività commerciali, disagi per i pedoni, presenza di materiale edile abbandonato, riduzione dei parcheggi disponibili, problemi di sicurezza;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, nell’interesse dei cittadini di Licata chiedono di conoscere:

• q uali sono le ragioni precise che hanno portato all’interruzione dei lavori pubblici in Via Nazario Sauro?

• Quali sono le tempistiche previste per la ripresa dei lavori?

• Quali misure intende adottare l’Amministrazione per mitigare i disagi causati dalla sospensione delle opere e per garantire la sicurezza nell’area interessata?

I consiglieri comunali Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari