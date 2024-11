Interrogazione consiliare dei consiglieri di Restart-Movimento 5 Stelle.

“In data odierna il Gruppo consiliare Restart – 5 Stelle ha protocollato un’interrogazione consiliare per fare luce sui lavori di sistemazione del piazzale antistante l’ex Comando di Polizia Municipale e sulla rimozione degli alberi in Via Umberto II. In particolare è emerso che nei giorni scorsi sono stati operati dei lavori di sistemazione del piazzale antistante l’ex Comando di Polizia Municipale e che contestualmente sono stati rimossi alcuni alberi siti in Via Umberto II; tuttavia, per i predetti lavori, non risulta al momento pubblicata alcuna determina di affidamento. Per tale ragione abbiamo chiesto al Sindaco con quali risorse e con quali mezzi sono stati effettuati i lavori citati; se i predetti lavori sono stati effettuati da personale comunale o se sono stati affidati all’esterno e, in quest’ultimo caso, con quale procedura; nell’ipotesi di affidamento esterno, a quanto ammonta il costo dei predetti lavori e con quale determina gli stessi sono stati affidati e su quale capitolo di spesa. Nello specifico, per ciò che concerne l’abbattimento degli alberi citato, abbiamo inoltre chiesto se la predetta attività è stata preceduta o meno da perizia agronomica che abbia evidenziato la necessità dell’intervento e se per i predetti alberi non era possibile effettuare interventi conservativi tali da consentirne la piantumazione in altri luoghi della città.”

Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna