Trasporto pubblico locale verso i 2 cimiteri, interrogazione del gruppo consiliare Restart-M5S.

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Disagi per la mancata copertura del servizio di trasporto pubblico locale ai cimiteri cittadini di Via Marianello e dei Cappuccini.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso

che il servizio di trasporto pubblico locale rappresenta un elemento fondamentale per garantire la mobilità e l’accessibilità ai servizi per tutti i cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione;

che i cimiteri cittadini di Via Marianello e dei Cappuccini rappresentano luoghi di fondamentale importanza affettiva e sociale per la comunità licatese, meta di frequenti visite da parte di un numero significativo di cittadini;

che numerose segnalazioni sono pervenute da parte di cittadini che lamentano la difficoltà, se non l’impossibilità, di raggiungere i suddetti cimiteri tramite il servizio di trasporto pubblico locale, costringendo spesso all’utilizzo di mezzi privati o a rinunciare alla visita dei propri defunti;

che tale carenza di collegamento risulta particolarmente penalizzante per le persone anziane, per i cittadini non automuniti e per coloro che hanno difficoltà motorie;

considerato

che un servizio di trasporto pubblico efficiente dovrebbe garantire un collegamento adeguato con i luoghi di maggiore interesse per la comunità, tra cui rientrano senza dubbio i cimiteri cittadini;

che la mancanza di una linea o di una fermata dedicata in prossimità dei cimiteri di Via Marianello e dei Cappuccini crea un notevole disagio per i cittadini, soprattutto in occasione di ricorrenze particolari o durante i normali orari di visita;

che la situazione attuale appare in contrasto con i principi di accessibilità e inclusione sociale che dovrebbero ispirare la gestione dei servizi pubblici;

interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere

1) quali siano le motivazioni per cui il servizio di trasporto pubblico locale attualmente non prevede un collegamento diretto o fermate in prossimità dei cimiteri di Via Marianello e dei Cappuccini;

2) se l’Amministrazione Comunale sia a conoscenza dei disagi lamentati dai cittadini in merito alla difficoltà di raggiungere i suddetti luoghi di culto;

3) se siano state prese in considerazione o siano in programma iniziative volte a risolvere tale problematica, prevedendo l’istituzione di nuove linee o l’estensione di quelle esistenti per servire adeguatamente i cimiteri cittadini;

4) quali siano i tempi previsti per l’eventuale implementazione di soluzioni atte a garantire un agevole accesso ai cimiteri tramite il trasporto pubblico locale;

5) se l’Amministrazione Comunale abbia valutato la possibilità di istituire, anche in via sperimentale o in occasione di particolari ricorrenze, un servizio navetta dedicato al collegamento con i cimiteri.

Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari – Consiglieri comunali Restart-M5S