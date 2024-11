E’ stata un’esperienza indimenticabile quella vissuta dal piccolo Leonardo Ghioni, figlio della licatese Jenny Ietro. Insieme ad altri bambini, Leonardo ha infatti accompagnato dall’uscita del tunnel fino a centrocampo i calciatori dell’Inter sul prato di San Siro in occasione del match di Champions League, Inter-Arsenal terminato con la vittoria dei nerazzurri grazie alla rete su calcio di rigore realizzata dal centrocampista turco Hakan Calhanoglu. La mamma e Leonardo – interisti sfegatati – sono iscritti all’Inter Club di Carini che mercoledì è stato selezionato per creare il cordone con i bambini all’ingresso in campo delle squadre.

“La nostra Fc Internazionale ci ha mandato le foto in alta risoluzione – le parole di mamma Jenny Ietro – ci tengo a ringraziare il presidente del nostro Inter club, senza di lui tutto ciò non sarebbe potuto accadere! Ci tengo a ringraziare tutte quelle (belle) persone che mi hanno scritto che Leonardo meritava tutto ciò, che il vero “supereroe” resto sempre io. Tutti quelli che hanno fatto video, registrato la partita, fatto foto, gioito con noi e per noi!!! Certe emozioni non si possono descrivere ma sono certa che questa esperienza lui la ricorderà per tutta la vita!! Ci tengo inoltre a dire che l’interismo non è “portare un bambino in campo con i calciatori e vederlo in tv” ma è altro…è qualcosa che ti scorre dentro, nel DNA (mio papà quel DNA me lo ha passato ovviamente)! L’interismo è essere sempre lì con loro, con i giocatori, con la squadra, con i tifosi, con il nostro inter club. L’Inter va vissuta, nelle gioie e nei dolori, con il sole e con il freddo e la nebbia che se non salti congeli ed io e Leonardo siamo sempre li, allo stadio con loro”.

Dopo aver letto queste parole, l’unica conclusione possibile non può che essere AMALA!