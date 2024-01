Pubblicità

“Come affrontare e governare l’avvento dell’intelligenza artificiale cognitiva nella gestione delle attività imprenditoriali”. Gli sviluppi, i riflessi e la regolamentazione saranno al centro di un interessante focus, scelto dalla Cna Territoriale di Agrigento per celebrare l’assemblea annuale, in programma domani, 13 gennaio, nella sala Zeus del Museo Archeologico regionale “Pietro Griffo”, impreziosita dalla presenza del Presidente Nazionale della Confederazione, Dario Costantini, a cui verranno affidate le conclusioni della giornata. Professori universitari ed esperti del settore daranno uno spaccato di quello che sarà il nuovo scenario destinato a rivoluzionare gli assetti socio-economici. Daranno il loro contributo Carmelo Calì, Professore associato dell’Università degli Studi di Palermo, Pino Vivace, Direttore della Fondazione Ecipa Nazionale, Vincenzo Greco e Marco La Diega, rispettivamente con competenze in Soluzione Tecnologiche e Innovative e nella Sicurezza e Privacy. “Vogliamo accendere i riflettori su questa delicata materia – affermano i vertici della Cna Agrigentina – consapevoli, come siamo, che il progresso tecnologico non può essere fermato, ma va conosciuto ed approfondito in modo da limitarne gli effetti a strumento di ausilio. Non c’è algoritmo – precisano il Presidente Francesco Di Natale e il Segretario Claudio Spoto – che possa copiare il saper fare artigiano e simulare l’anima dei prodotti che i nostri artigiani creano con il sapiente uso delle loro mani e con il loro cuore”. L’assemblea sarà caratterizzata, nella seconda parte della mattinata, da un talk, moderato da Nadia La Malfa, su “criticità e opportunità legate al tessuto produttivo del territorio”, con la partecipazione dell’Assessore regionale Roberto Di Mauro, dei Deputati all’Ars Giusi Savarino, Gaspare Vitrano e Michele Catanzaro e della Parlamentare Europea Annalisa Tardino. Altri rappresentanti di Enti e Istituzioni porteranno il saluto in avvio dei lavori: sono previsti gli interventi del Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, del Commissario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, del Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino, e del Segretario di Cna Sicilia, Piero Giglione. L’intensa mattinata, in cui ci sarà spazio anche per la premiazione di alcune aziende agrigentine, sarà scandita dalle performance artistiche del pianista Salvatore Galante, del Sand Artist Gino Sorce e del performer esperto in gestualità italiana, Luca Vullo.