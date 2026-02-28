ADV

Integrazione oraria per 133 dipendenti part time del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Presidente Pendolino “garantire serenità ai lavoratori ed alle loro famiglie”.

Una boccata d’ossigeno importante per i 133 dipendenti part time del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che, questa mattina, all’interno dell’aula Giglia, hanno firmato l’integrazione oraria con l’aumento a 34 ore lavorative.

Un provvedimento, ha dichiarato il Presidente Pendolino, che restituisce dignità e serenità ai lavoratori dell’Ente e che andrà a qualificare le professionalità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Un traguardo importante raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con le forze politiche ed in sinergia con il settore risorse umane diretto da Maria Antonetta Testone.

I Dipendenti hanno firmato, questa mattina, il contratto, in presenza del Presidente Pendolino, del vice Presidente Scicolone, dei Consiglieri Grassadonio e Cutrera, del Segretario Generale Alessandra La Spina, della Dirigente settore Risorse Umane Maria Antonietta Testone in un clima di armonia e proficua collaborazione.

Presenti, tra gli altri, le organizzazioni sindacali.