Pubblicità

Hanno 35 e 50 anni i due palmesi tratti in arresto dai Carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro in via Rosolino Pilo. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. I due, in stato di alterazione per aver probabilmente assunto alcool, avevano iniziato a insultare i passanti. All’arrivo dei Militari dell’Arma hanno spintonato i Carabinieri che li hanno arrestati. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.