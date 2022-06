Pubblicità

Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è convocato per il giorno 30 giugno 2022, alle ore 19,00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, il Consiglio Comunale di Licata in seduta non urgente per la trattazione dei seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

1) Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

2) Approvazione del Regolamento Comunale per la installazione dei “Dehors”;

3) Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.

La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita in diretta streaming su internet digitando: licata.consiglicluod.it