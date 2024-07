Pubblicità

Amministrazione comunale e Associazione “A LANTERNA” a lavoro per organizzare una due giorni di eventi in programma il prossimo 27 e 28 luglio con epicentro nel quartiere Marina.

“Insieme 2024” è un’iniziativa che mira ad unire varie forme d’arte, anche apparentemente diverse tra loro.

“Invitiamo, ancora una volta, artisti, musicisti, gente interessata a partecipare a contattarci – fanno sapere gli organizzatori – Tutti coloro che si cimentano in qualsiasi tipo d’arte potranno trovare in quelle due giornate nel quartiere Marina il loro contenitore ideale. L’invito è rivolto anche a chi volesse proporre attività a carattere eno-gastronomico”.