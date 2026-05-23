Il Comune di Licata informa che martedì 26 maggio 2026, alle ore 10:30, presso i locali dell’ex Convento del Carmine, si terrà il convegno conclusivo dal titolo: “Creare valore pubblico attraverso le competenze: i risultati del Progetto ‘Forma Mentis”.

L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del progetto nazionale PerForma PA – volto a supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione delle buone pratiche – affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Formez per la sua attuazione, a valere su risorse PNRR.

Il Progetto Formativo “Forma Mentis”, ideato e progettato dal Segretario Generale dell’Ente, Caterina Moricca, è stato ammesso a finanziamento posizionandosi ai vertici della graduatoria nazionale (5° Elenco del 09.05.2025) con un punteggio di 92/100 e un contributo di € 92.359,38. Grazie a queste risorse, è stata erogata un’attività formativa d’eccellenza che ha coinvolto ben 220 dipendenti comunali.

Il percorso è stato calibrato su metodologie didattiche fortemente innovative. Tra i punti di forza del progetto si segnalano:

• Approccio ibrido e attivo: Uso di metodi didattici attivi e integrazione tra formazione in presenza ed e-learning (sincrona e asincrona).

• Tutoraggio di processo: Introduzione del tutor di processo come figura chiave per unificare e valorizzare i diversi momenti del percorso.

• Sostenibilità e riusabilità: Progettazione di materiali didattici interamente riutilizzabili da altre amministrazioni, nell’ottica di una diffusione delle buone pratiche, affiancata da specifiche azioni di disseminazione dei risultati.

L’intervento formativo è stato affidato ed eseguito dalla Società Speha Fresia di Roma – realtà che opera dal 1983 a livello nazionale nei settori dell’educazione permanente, del lavoro e dello sviluppo sostenibile – aggiudicataria del servizio sul mercato elettronico MEPA (Consip).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Angelo Balsamo, che ha dichiarato:

“L’investimento continuo sulle conoscenze e l’aggiornamento professionale rappresenta lo strumento strategico fondamentale per produrre reale ‘valore pubblico’. Elevare gli standard qualitativi dell’azione dell’Ente significa rispondere con efficacia e modernità ai bisogni dei nostri cittadini”.

La vera sfida della Pubblica Amministrazione moderna– ha dichiarato la dott.ssa Moricca- non si vince solo con la digitalizzazione o la semplificazione delle procedure, ma investendo sulla formazione. Con ‘Forma Mentis’ abbiamo realizzato un’autentica operazione di capacity building, intesa non come adempimento formativo isolato, ma come rafforzamento strutturale e permanente delle competenze interne dell’Ente. Solo rigenerando il capitale umano e dotando il personale di competenze tecniche e manageriali avanzate possiamo trasformare le risorse del PNRR in leve di sviluppo concrete, efficienti e orientate ai risultati per l’intera comunità.

Relatore al convegno sarà il Dott. Christian Di Falco, dell’Università di Palermo–DEMS, che approfondirà il tema “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico. Principi, obiettivi e strumenti”