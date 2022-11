Presentazione del libro “La Goccia Preziosa”.

Venerdì 11 novembre alle 17,30 il Salone delle Conferenze della Banca Sant’Angelo corso Vittorio Emanuele n. 10 sarà la location dell’Evento Culturale Arte e Poesia, organizzato dal Club Inner Wheel per presentare il libro “La Goccia Preziosa” un’appassionante raccolta di versi liberi e Haiku del poeta Filippo Minacapilli, edita da FNG ART in Life. Converserà con l’autore la Presidente Anna La Rocca, le donne Inner declameranno alcuni componimenti.