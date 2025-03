Domenica 30 Marzo, l’Inner Wheel Club di Licata ha donato un defibrillatore all’oratorio della Chiesa di Santa Barbara guidata da Don Leo Argento. La scelta è caduta su tale oratorio perché ogni giorno accoglie tantissimi ragazzi che praticano diverse attività sportive. Dunque un regalo fatto con il cuore e per il cuore in quanto strumento utile a salvare la vita.

Dopo la cerimonia di consegna, durante la Santa Messa, Don Leo ha ringraziato la presidente dell’Inner Wheel, Rita Provenzani e tutte le socie per il generoso gesto. L’associazione infine ha ringraziato i presenti convenuti per la numerosa partecipazione.