A Sant’Agostino domani mercoledì 18 marzo prenderà il via la novena dell’Addolorata. Ecco il programma della prima giornata.
Ore 9:00-9:45 – Visita scolaresche
Ore 10:00 – Santa Messa presieduta da padre Angelo Capitano ed animata dalle Suore Morinelliane
Ore 11:00-12:00 – Visita scolaresche
Ore 17:30 – Novena
Ore 18:00 – Santa Messa presieduta da padre Tommaso Pace ed animata dalla Comunità Ecclesiale Sette Spade, Carmine e San Domenico
Disponibilità per le CONFESSIONI e altre necessità spirituali negli orari di apertura.